В Башкирии осудят мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи

В июле текущего года прохожие сообщили, что на улице А. Невского в Уфе без сознания лежал мужчина. Бригада скорой помощи, которая прибыла на место, обнаружила фигуранта уголовного дела, который был пьян. Когда врачи попытались помочь мужчине, тот напал на них, несколько раз ударил врача кулаком, вытащил нож и стал угрожать убийством.