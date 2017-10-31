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В Башкирии осудят мужчину, напавшего на бригаду скорой помощи

31 октября 2017, 13:32
Врачи пытались помочь пьяному лежащему на земле мужчине.

38-летний уфимец обвиняется в совершении преступления по статье «Угроза убийством» и «Побои», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июле текущего года прохожие сообщили, что на улице А. Невского в Уфе без сознания лежал мужчина. Бригада скорой помощи, которая прибыла на место, обнаружила фигуранта уголовного дела, который был пьян. Когда врачи попытались помочь мужчине, тот напал на них, несколько раз ударил врача кулаком, вытащил нож и стал угрожать убийством.

Обвиняемый ранее был судим за кражу и мошенничество. Уголовное дело направлено мировому судье.

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