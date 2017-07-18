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В Уфе возле ТЦ Планета вооружённый ножом мужчина напал на прохожих

18 июля 2017, 13:09
Один человек получил ранение.

В Уфе возле ТЦ Планета пьяный мужчина бросился с ножом на прохожего.

- Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения спал на асфальте за остановочным павильоном. Увидевший это водитель такси сделал замечание мужчине о его состоянии, чем спровоцировал на ответную агрессию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Нападавший повредил автомобиль, а затем достал нож и набросился на водителя, в драку вмешались водители и автобусов и прохожие. В результате потасовки медицинская помощь понадобилась зачинщику драки и одному из водителей автобуса. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, выяснилось, что он уже имел проблемы с законом.

#Новости#Константин Климов#Происшествия#Видео
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