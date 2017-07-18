В Уфе возле ТЦ Планета вооружённый ножом мужчина напал на прохожих

В Уфе возле ТЦ Планета пьяный мужчина бросился с ножом на прохожего.
- Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения спал на асфальте за остановочным павильоном. Увидевший это водитель такси сделал замечание мужчине о его состоянии, чем спровоцировал на ответную агрессию, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Нападавший повредил автомобиль, а затем достал нож и набросился на водителя, в драку вмешались водители и автобусов и прохожие. В результате потасовки медицинская помощь понадобилась зачинщику драки и одному из водителей автобуса. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, выяснилось, что он уже имел проблемы с законом.