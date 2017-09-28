Житель Башкирии из ревности напал на нового любовника своей бывшей

42-летнему жителю города Октябрьский предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.
По предварительной версии, ночью первого сентября этого года мужчина, изрядно подвыпив, пробрался в дом к бывшей девушке и напал с ножом на её нового любовника. Мужчина нанес ему несколько ударов в область головы и шеи.
Изрезанного мужчину, к счастью, удалось спасти. Медики оказали ему своевременную помощь. Сейчас следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.