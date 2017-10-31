Дмитрий Медведев утвердил новые поправки в правила дорожного движения

Напомним, в Уфе такая разметка в качестве эксперимента была нанесена на нескольких перекрёстках, а в муниципалитете заявили, что установят камеры и будут рассылать водителям «письма счастья», однако о случаях получения автовладельцами штрафов информации нет. К слову сказать за два месяца разметка стерлась и стала полностью нечитаема. Применение «вафельной» разметки станет возможным через десять дней после публикации в «Российской газете» или на сPravo.gov.ru