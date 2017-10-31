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Дмитрий Медведев утвердил новые поправки в правила дорожного движения

31 октября 2017, 12:43
Нововведения коснулись правил проезда перекрестков с круговым движением, и применения «вафельной» разметки.

Премьер министр России Дмитрий Медведев подписал поправки в правила дорожного движения касающиеся движения на перекрёстках с круговым движением и нанесения «вафельной» разметки.

- Сейчас схемы очень разные в самых разных регионах,— пояснил Дмитрий Медведев.— Даже в одном городе могут быть разные схемы, в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которых можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными.

Через 180 дней после публикации документа водители двигающиеся по кольцу будут иметь преимущество перед выезжающими на перекрёсток.

Вторая часть поправок касается нанесения «вафельной» разметки желтого цвета на перекрёстках где часто возникают заторы. Такая разметка позволит чётко определять границы перекрёстка, за которые запрещено выезжать во время затора, чтобы не создать помехи для водителей двигающихся в поперечном направлении. Таким образом водители должны будут расчитывать возможности манёвра, чтобы не остановить автомобиль в зоне действия разметки. Штраф за нарушение составит 1000 рублей, так же предусмотрена возможность фиксировать нарушения посредством фото и видео камер.

Напомним, в Уфе такая разметка в качестве эксперимента была нанесена на нескольких перекрёстках, а в муниципалитете заявили, что установят камеры и будут рассылать водителям «письма счастья», однако о случаях получения автовладельцами штрафов информации нет. К слову сказать за два месяца разметка стерлась и стала полностью нечитаема. Применение «вафельной» разметки станет возможным через десять дней после публикации в «Российской газете» или на сPravo.gov.ru

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#Новости#Изменения в правилах дорожного движения#Константин Климов#Город
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