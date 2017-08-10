mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе нанесена ещё одна «вафельная разметка»

10 августа 2017, 09:33
Её нанесли на перекрестке улиц города Галле и проспекта Октября.

Новая "вафельная" дорожная разметка появилась на перекрестке улиц Галле и проспекта Октября в Уфе, сообщили в администрации города.

Разметка обозначает границы, которые нельзя пересекать в случае затора, обычно именно это создает препятствия для движения автотранспорта в поперечном направлении и становится причиной ДТП на пересечении дорог.

Напомним, что первым, в качестве экспериментального участка администрацией Уфы был выбран один из наиболее оживленных перекрестков города – улиц Айской и Революционной, после разметка появилась также на перекрестке улиц Первомайской и Ульяновых.

#Новости#Уфа#Дорожная разметка#Дмитрий Саламатин#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48