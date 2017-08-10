В Уфе нанесена ещё одна «вафельная разметка»

Новая "вафельная" дорожная разметка появилась на перекрестке улиц Галле и проспекта Октября в Уфе, сообщили в администрации города.
Разметка обозначает границы, которые нельзя пересекать в случае затора, обычно именно это создает препятствия для движения автотранспорта в поперечном направлении и становится причиной ДТП на пересечении дорог.
Напомним, что первым, в качестве экспериментального участка администрацией Уфы был выбран один из наиболее оживленных перекрестков города – улиц Айской и Революционной, после разметка появилась также на перекрестке улиц Первомайской и Ульяновых.