Кому и зачем понадобился гей-парад в Уфе

В Уфе продолжается судебный спор о возможности проведения публичной акции ЛГБТ. В феврале Верховный Суд РБ постановил, что ранее отклонённая жалоба гей-активистов на запрет их мероприятия должна быть рассмотрена по существу в Кировском районном суде. Пока суд да дело, уфимцы уже поняли, что наш город не станет столицей российского гей-движения, но так и не выяснили, зачем и кому понадобилась эта акция. Медиакорсеть расскажет, что о гей-параде думают местные активисты, оппозиционные политики и представители ЛГБТ-сообщества Уфы.
Гей-герой Алексеев: «Я уже давно не хожу по судам»
«Гей-герой» — это вполне реальное звание Николая Алексеева, того самого активиста, который и начал историю с гей-парадами в России ещё в 2006 году. За свою правозащитную деятельность Алексеев получил многочисленные награды за рубежом, в том числе Mr Gay's Hero Award в Лос-Анджелесе и A Hero Award – от организаторов гей-парада в Ванкувере. Эти и другие награды достались Алексееву за то, что много лет лет он пытался организовать гей-парад в Москве, хотя ему и не удалось согласовать акцию со столичными властями.
В прошлом году активист обратил внимание на регионы и принялся подавать заявки на проведение «гей-парада» в провинции. Более двух десятков российских городов, в том числе и Уфа, вошли в список потенциальных мест для проведения публичных акций ЛГБТ. В частности, в Уфе Алексеев пытался согласовать митинги с участием 600 человек в Театральном сквере и в сквере Маяковского. Но власти города это не одобрили, что было вполне очевидно и для общественности, и для самих активистов. Вот что ответил Алексеев на наш запрос в Фэйсбуке:
Очевидно, Алексеев не рассчитывал на благосклонность российской Фемиды. Однако, не найдя справедливости на родине, правозащитник неоднократно подавал жалобы в Европейский суд по правам человека. Ряд таких исков ЕСПЧ уже удовлетворил в 2007, 2008 и 2010. Например, в 2010 Страсбургский суд присудил Правительству России выплатить правозащитнику компенсацию издержек и морального вреда в размере 25 тысяч евро. Так что за запрет гей-парадов в России в итоге рассчитываются наши налогоплательщики. А что если мы вдруг решим сэкономить и провести гей-парад в Уфе, ну чисто гипотетически?
Участник уфимского флэшмоба ЛГБТ: «Башкирия — это глухое место»
Несколько лет назад в Уфе начала свою работу местная «Радужная Ассоциация», которая ставила перед собой задачу распространение идей толерантности. Основным способом развенчать негативный образ ЛГБТ было проведение творческих встреч и уличных акций, в частности «Радужного флэшмоба». В рамках флэшмоба активисты запускали в воздух радужные шарики — обычно это мероприятие проходило в парке на Телецентре, рядом с памятником Салавату Юлаеву. Однако, традиция не прижилась и вскоре флэшмобы прекратились. Бывший участник согласился анонимно рассказать о том, почему так вышло и можно ли проводить гей-парады в Уфе.
- Заявки московских активистов на гей-парад в Уфе только провоцирует агрессию со стороны гомофобов. Пару лет назад я на своём опыте убедился, что Башкирия — это глухое место, здесь невозможно проводить публичные мероприятия в поддержку ЛГБТ. После одного из «Радужных флэшмобов» на нас напала группа агрессивно настроенных молодых людей. Думаю, они узнали о готовящемся флэшмобе в соцсетях и спланировали нападение. У них при себе были куриные яйца и перцовые баллончики. Ни в какой диалог они, конечно, не вступали — просто сразу атаковали участников флэшмоба. К счастью, никто из нас серьёзно не пострадал, но после того опыта у меня нет желания участвовать в подобных акциях. Я решил, что моя безопасность и здоровье важнее, хотя меня восхищает смелость людей, кто действительно отстаивает права ЛГБТ в России. Но это не Алексеев и его коллеги из Москвы, кто якобы у нас пытался провести гей-парад. В Уфе я не знаю активистов, кто реально что-то делает на данный момент.
Эдвард Мурзин: «Уфа — самый толерантный город в России»
Нашего земляка Эдварда Мурзина многие запомнили как защитника прав ЛГБТ благодаря его попытке зарегистрировать фиктивный брак с Эдуардом Мишиным, создателем проекта Гей.Ру, и пламенному выступлению в защиту геев в передаче «К барьеру» на НТВ. Впрочем, в Уфе Мурзина больше знают как депутата Третьего созыва Госсобрания РБ и либерального оппозиционера. На парламентских выборах 2016 Мурзин выдвигался от оппозиционной партии «Парнас», которую противники несколько раз упрекали в том, что участники партии защищают права геев. На выборах Мурзин в Курултай не прошёл и на данный момент уехал из Уфы, но заявил, что защита прав ЛГБТ — это занятие не безнадёжное.
- Я считаю, что представители ЛГБТ в России имеют такое же право высказаться, как и все остальные граждане. По моему мнению, с помощью запрета гей-парадов и нагнетания нетерпимости власть лишь отвлекает внимание от коррупции в стране, от растущих экономических проблем. При этом я не думаю, что в Башкирии невозможно провести акцию в поддержку ЛГБТ. Я сам долгое время занимался правозащитной работой, при этом практически в моём окружении в Уфе знали, что я защищаю права геев — и никаких претензий ко мне было. Честно говоря, чаще приходилось бороться с безразличием, нежели с неприязнью или агрессией уфимцев по отношению к сексуальным меньшинствам. Я думаю, благодаря своему пёстрому этническому составу Уфа стала самым толерантным городом в России. К представителям разных наций здесь относятся доброжелательно, ведь мы сами живём на стыке западной и восточной культур.
Активисты: Алексеева на любят в регионах
Мы также обратились за комментарием к Кристине Абрамичевой, автору серии статей в уфимских СМИ в поддержку идей толерантности и защиты прав ЛГБТ. Абрамичева также возглавила уфимское отделения «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие». Активистка подчеркнула, что её организация выступает против действий Николая Алексеева, поскольку раздувание скандала вокруг темы гей-парада в провинции вредит работе местных правозащитников. На вопрос о том, какие проекты в Уфе сейчас реализует «Альянс» Абрамичева отвечать не стала.
Более подробный комментарий от лица «Альянса» предоставил Алексей Сергеев, руководитель отделения организации в Санкт-Петербурге:
- Действия Алексеева вызвали большое недовольство ЛГБТ-активистов «на местах». Наши коллеги считают, что московские правозащитники провоцируют скандалы в регионах, с последствиями которых придётся иметь дело уже местным активистам. Многие СМИ ведь не разбираются в том, кто из активистов подал заявку на «гей-парад». Но при этом нужно отдать должное Алексееву за повышение видимости ЛГБТ-движения — его работа спровоцировала сотни публикаций в регионах, где ранее эта тема вообще не входила в повестку. В политических взглядах мы с Алексеевым не сходимся, но нужно признать, что он грамотный юрист и смог привлечь внимание к нарушению прав ЛГБТ в нашей стране.