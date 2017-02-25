Кому и зачем понадобился гей-парад в Уфе

- Заявки московских активистов на гей-парад в Уфе только провоцирует агрессию со стороны гомофобов. Пару лет назад я на своём опыте убедился, что Башкирия — это глухое место, здесь невозможно проводить публичные мероприятия в поддержку ЛГБТ. После одного из «Радужных флэшмобов» на нас напала группа агрессивно настроенных молодых людей. Думаю, они узнали о готовящемся флэшмобе в соцсетях и спланировали нападение. У них при себе были куриные яйца и перцовые баллончики. Ни в какой диалог они, конечно, не вступали — просто сразу атаковали участников флэшмоба. К счастью, никто из нас серьёзно не пострадал, но после того опыта у меня нет желания участвовать в подобных акциях. Я решил, что моя безопасность и здоровье важнее, хотя меня восхищает смелость людей, кто действительно отстаивает права ЛГБТ в России. Но это не Алексеев и его коллеги из Москвы, кто якобы у нас пытался провести гей-парад. В Уфе я не знаю активистов, кто реально что-то делает на данный момент.