Собственники жилья будут по-новому платить за воду, свет и тепло

Законопроект призван помочь ресурсникам избежать задержек при оплате услуг, из-за присутствия в цепочке лишнего звена. Также статистика говорит о том, что зачастую деньги, уплаченные жильцами, оседают на счетах УК. Так в Уфе собственники жилья задолжали управляющим компаниям 2,4 млрд рублей, в свою очередь организации ЖКХ должны поставщикам тепла, света и воды в два раза больше - 4,8 млрд рублей, эти цифры в апреле этого года озвучил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Уфы Андрей Федосов.