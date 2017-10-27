Ядерное соло барабанщика и шоу света: «Би-2» представили Уфе новый альбом

- Оно появилось ещё год назад, когда вся эта история проявилась. Может быть, после какого-то кинофильма, но как-то сама эта история мне очень понравилась. Есть два понятия горизонта событий: одно имеет отношение к сингулярности космоса, другое, негативное — к психологии. Если вы „прогуглите“, вы поймёте. Позитивный элемент — это точка, где замирает время. И вот он нам очень понравился.