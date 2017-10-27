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Ядерное соло барабанщика и шоу света: «Би-2» представили Уфе новый альбом

27 октября 2017, 12:00
Медиакорсеть публикует фоторепортаж с презентации нового альбома группы «Горизонт событий».

Минувшим вечером в уфимском Дворце Спорта состоялся концерт российской рок-группы «Би-2». Музыканты представили на суд публике свой десятый студийный альбом «Горизонт событий» и показали настоящее световое шоу.

Альбом вышел в свет 29 сентября с помощью краундфандинговой платформы Planeta. Всего за три месяца группе удалось собрать на реализацию своего проекта 3 миллиона 521 тысячу рублей. Как признались позже сами музыканты, это стало своеобразным рекордом для них. Первые песни с альбома - «Лайки» и «Летчик» появились еще весной этого года.

«Горизонт событий», если обратиться к астрономическому словарю, это воображаемая граница пространства и времени, которая разделяет события, которые соединять нельзя.

Шура в интервью «Наше Радио» признался, что даже не помнит, как пришло к ним это название.

- Оно появилось ещё год назад, когда вся эта история проявилась. Может быть, после какого-то кинофильма, но как-то сама эта история мне очень понравилась. Есть два понятия горизонта событий: одно имеет отношение к сингулярности космоса, другое, негативное — к психологии. Если вы „прогуглите“, вы поймёте. Позитивный элемент — это точка, где замирает время. И вот он нам очень понравился.

На уфимском концерте было больше трех тысяч человек преимущественно старше 25 лет. Было много семейных пар, для которых, очевидно, музыка «Би-2» имеет особенное значение. Все песни группы уфимцы подпевали хором и акапелла, чем вызвали улыбки музыкантов и их благодарности.

- Уфа! Вы такие замечательные! Спасибо!

На протяжении всего концерта музыканты пребывали в бодром расположении духа, а Лева даже станцевал танец живота. Особенно стоит отметить соло на ударных барабанщика Бориса Лифшица, который произвел настоящий фурор своей талантливой игрой и ядерным соло.

Музыканты на радость слушателям исполнили и все свои главные старые хиты: «Мой-рок-н-ролл», «Скользкие улицы», «Моя любовь» и даже бессменнный хит «Полковнику никто не пишет».

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#Новости#Надежда Валитова#Культура
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