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В Уфе пропала 16-летняя Дарья Краснова

26 октября 2017, 16:14
От нее нет вестей уже неделю.

19 октября пропала Краснова Дарья Дмитриевна 15.05.2001 года рождения, сообщили в РОО «Поиск детей - Уфа». Девушка пропала в районе улицы Ухтомского.

Девушка худощавого телосложения, волосы черные, глаза светлые, брови темные. Ранее не раз сбегала из дома.

Просьба всем, кому что-то известно о местонахождении Дарьи, позвонить по телефону:

Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).

Агент по работе со СМИ РОО "Поиск детей - Уфа": +79177949484

Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа"

8-927-969-89-19

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