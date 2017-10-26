В Уфе ожидается сокращение членов президиума горсовета

- Такое развитие событий вполне возможно, потому что при нынешнем составе президиума горсовета вопрос об отставке Ирека Ялалова, если бы он вдруг возник, мог бы не дойти до голосования на сессии, этому помешали бы лояльные главе города члены президиума. Хотя полной уверенности в этом у меня нет, потому что, на мой взгляд, все-таки каждый депутат будет в первую очередь отстаивать свои собственные интересы, у многих есть свой бизнес, рисковать которым ради того или иного чиновника они вряд ли будут, - отметил общественник Азамат Галин. – При этом очевидно, что сама внутриполитическая среда в республике стала в последнее время заметно напряженнее. Вспомним, что именно Ирек Ялалов в последнее время стал принимать на правах хозяина высоких гостей. Видимо, кто-то уже сделал должные выводы из этого.