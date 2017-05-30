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Posted 30 мая 2017, 06:52

Published 30 мая 2017, 06:52

Modified 17 октября 2022, 19:08

Updated 17 октября 2022, 19:08

Национальный рейтинг мэров и губернаторов: Ялалов пятый, Хамитов ниже

30 мая 2017, 06:52
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и финансовый университет при правительстве России оценили губернаторов и мэров.

Уфимский градоначальник Ирек Ялалов занял пятое место в национальном рейтинге мэров, ежеквартально публикуемом центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с финансовым университетом при правительстве России.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в аналогичном исследовании среди губернаторов занял 13 место.

По мнению экспертов агентства, сохранить пятое место в рейтинге Иреку Ялалову помогло успешное решение сложных вопросов, в том числе и политических. Основное влияние на мнение опрошенных экспертов оказал озвученный Ялаловым курс на информационную открытость деятельности мэрии. Стоит отметить, что заявления о информационной открытости не остались пустыми словами, чиновники городской администрации, в том числе и сам Ялалов, регулярно выходят в прямые эфиры в социальных сетях и отвечают на вопросы горожан. Частью информационной открытости можно считать и создание в Уфе интерактивной карты ремонта дорог.

Места в первой тройке рейтинга заняли мэры Белгорода, Салехарда и Москвы.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов оказался на 13 строчке аналогичного рейтинга, проводимого среди губернаторов. Эксперты единогласно заявляют, что на результаты рейтинга главы Башкирии повлиял конфликт с главой Уфы Иреком Ялаловым, из-за чего Рустэм Хамитов и ослабил свои позиции.

Политолог Аббас Галлямов считает, что конфликт между Хамитовым и Ялаловым до сих пор не исчерпан и может привести не только к ухудшению позиций, конфликтующих в рейтингах, но и к более серьёзным последствиям.

- Пока обе стороны пытаются сделать так, чтобы конфликт не стал достоянием общественности. Они понимают, что для Кремля сейчас важно именно это. Ну а то, что решать судьбу противостояния будут именно в Кремле, не вызывает у них никакого сомнения. Поэтому оба они сейчас активно апеллируют к Москве и Нижнему Новгороду. Федералам предстоит выбирать, кого уволить. Оставить конфликт в тлеющем состоянии в преддверии президентских выборов — слишком опасно. Конечно, у Кремля есть опыт урегулирования противоречий между Куйвашевым и Тунгусовым, но в Башкирии принципиально иная ситуация. Дело в том, что Хамитов патологически не способен держать слово. Даже если усадить его с Ялаловым за стол переговоров и заставить их о чем-то договориться — эта договорённость не даст никаких гарантий, что в изменившейся ситуации (а ситуация в российской политике меняется постоянно) глава Башкирии будет держать взятые на себя обязательства. Об этой особенности Хамитова знают и Ялалов, и Кириенко, и Бабич. – рассказал Аббас Галлямов специалистам центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

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#Политика#Новости
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