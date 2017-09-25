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В парке «Кашкадан» в Уфе появится амфитеатр

25 сентября 2017, 11:46
Напомним, на проект реконструкции выделяют около 70 млн рублей.

В парке «Кашкадан» в Сипайлово проходит масштабная реконструкция, сообщили в пресс-службе администрации города. Вместо асфальта в парке будет лежать брусчатка, изменятся тропинки, увеличится количество фонарей освещения. Центральная часть парка со сценой превратится в амфитеатр, а аллеи украсят небольшими скульптурами.

План реконструкции разбит на три этапа – с 2017 по 2022 года.

25 сентября залили бетонное основание для аллеи, прокладывают инженерные сети, садят крупномерные деревья, готовят площадку для укладки рулонного газона, демонтируют сооружения, которые попадают в зону реконструкции в 2017 году.

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