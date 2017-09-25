В парке «Кашкадан» в Уфе появится амфитеатр

В парке «Кашкадан» в Сипайлово проходит масштабная реконструкция, сообщили в пресс-службе администрации города. Вместо асфальта в парке будет лежать брусчатка, изменятся тропинки, увеличится количество фонарей освещения. Центральная часть парка со сценой превратится в амфитеатр, а аллеи украсят небольшими скульптурами.