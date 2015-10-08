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Мелеузовские чиновники научат коллег из Белогорска «тратить деньги без последствий»

8 октября 2015, 23:06
Белогорский район, подшефный Башкирии в Крыму, стал побратимом Мелеуза. Подписывать документы о дружбе в Белогорск приехали спикер районного совета Александр Суботин, замглавы района Геннадий Шлычков, мэр Мелеуза Фаниль Искужин, глава горсовета Талгат Маратов.

Как сказано в тексте договора, оба города будут «регулярно обмениваться делегациями, проводить обмен мнениями, опытом и информацией», а также «создавать условия для осуществления совместных предприятий, развития научно-технического сотрудничества».

- Общались три дня - для себя узнал много нового. То что для вас обычная работа, для нас внове, - пояснил «МКС» вице-мэр Белогорска Михаил Розум. - Основная помощь, которая нужна сейчас - это правовая. Нас можно завалить деньгами, а как их потратить без последствий для исполнителей - это проблема.

Власти Белогорска пригласили с ответным визитом в Мелеуз.

Население Белогорска 16,2 тысячи человек. При украинской администрации побратимом города был турецкий муниципалитет Ялова.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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