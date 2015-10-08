Мелеузовские чиновники научат коллег из Белогорска «тратить деньги без последствий»

- Общались три дня - для себя узнал много нового. То что для вас обычная работа, для нас внове, - пояснил «МКС» вице-мэр Белогорска Михаил Розум. - Основная помощь, которая нужна сейчас - это правовая. Нас можно завалить деньгами, а как их потратить без последствий для исполнителей - это проблема.