Следком Башкирии начал проверку по статье Медиакорсети о ребенке-инвалиде

Сейчас Вике необходима реабилитация в медицинском центре "Сакура" в Челябинске. Регулярное лечение поможет девочке через несколько лет встать на ноги. После первых двух курсов, в три года она наконец научилась вставать на четвереньки. Мама, работающая на почте в деревне, имеет доход 10-12 тысяч в месяц. Она одна воспитывает двойню, отец детям материально не помогает, и на лечение дочери денег не дает.