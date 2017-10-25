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В Уфе из-за ботов сорвалось голосование за имя нового сквера

25 октября 2017, 10:05
В опросе приняло участие слишком много подозрительных аккаунтов.

Сегодня, 25 октября, стало известно, что результаты голосования за название нового сквера, появившегося на улице Революционной, в районе Центрального рынка, признаны недействительными.

Как известили представители Ленинского района Уфы, специалисты выявили слишком явные нарушения, допущенные в процессе голосования, - в нем приняли участие слишком большое количество ботов и фальшивых аккаунтов.

В итоге администрация соцсети «ВКонтакте» потребовала очистить от них беседу и только потом возобновить процесс голосования

Напомним, что опрос должен был проходить с 18 по 31 октября.

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