mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Толкачев: Экстремисты пытались вербовать представителей органов власти

14 июля 2017, 12:07
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, выступая на заседании президиума Совета законодателей России, рассказал своим коллегам, что экстремистские силы используют новые формы и арсеналы средств, меняют тактику, растут масштабы их деятельности.

По его словам, отмечены случаи попыток вербовки представителей органов власти, силовых структур, проникновения экстремистов в общественные организации. Для более эффективного противодействия этому злу назрела в том числе необходимость совершенствования законодательства в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Константин Толкачев обратил внимание участников заседания на методы экстремистских организаций. Как правило, они широко используют современные коммуникационные технологии, в основном, социальные сети, где распространяют противоправный контент и призывы к экстремистской деятельности.

– Необходимо уделять особое внимание контрпропаганде радикальной идеологии через СМИ и в сети «Интернет»,

– считает Константин Толкачев. – Значительную роль в этом процессе играет инициатива самих граждан. Уместно привести опыт Белгородской, Волгоградской, Пензенской областей и ряда других регионов, где успешно реализуются проекты Межрегионального молодежного общественного движения «Кибердружина». Добровольцы-кибердружинники на постоянной основе мониторят социальные сети, выявляя сведения о негативных явлениях в молодежной среде. Наша комиссия считает необходимым разработку дополнительных мер государственной поддержки данного молодежного движения.

Константин Толкачев также отметил необходимость усовершенствовать федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» таким образом, чтобы не допускалось безнаказанное распространение противоправной информации в социальных сетях. По данному вопросу Государственное Собрание направило в Совет законодателей соответствующий проект законодательной инициативы.

Материалы по теме
В Башкирии предложили ужесточить контроль за религиозными организациямиВ Башкирии в 2016 году предотвратили попытку терактаВ трёх районах Башкирии действовали ячейки экстремистской организации
#Новости#Госсобрание Башкирии#Азат Гиззатуллин#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48