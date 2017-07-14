Толкачев: Экстремисты пытались вербовать представителей органов власти

По его словам, отмечены случаи попыток вербовки представителей органов власти, силовых структур, проникновения экстремистов в общественные организации. Для более эффективного противодействия этому злу назрела в том числе необходимость совершенствования законодательства в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Константин Толкачев обратил внимание участников заседания на методы экстремистских организаций. Как правило, они широко используют современные коммуникационные технологии, в основном, социальные сети, где распространяют противоправный контент и призывы к экстремистской деятельности.
– Необходимо уделять особое внимание контрпропаганде радикальной идеологии через СМИ и в сети «Интернет»,
– считает Константин Толкачев. – Значительную роль в этом процессе играет инициатива самих граждан. Уместно привести опыт Белгородской, Волгоградской, Пензенской областей и ряда других регионов, где успешно реализуются проекты Межрегионального молодежного общественного движения «Кибердружина». Добровольцы-кибердружинники на постоянной основе мониторят социальные сети, выявляя сведения о негативных явлениях в молодежной среде. Наша комиссия считает необходимым разработку дополнительных мер государственной поддержки данного молодежного движения.
Константин Толкачев также отметил необходимость усовершенствовать федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» таким образом, чтобы не допускалось безнаказанное распространение противоправной информации в социальных сетях. По данному вопросу Государственное Собрание направило в Совет законодателей соответствующий проект законодательной инициативы.