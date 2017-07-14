Толкачев: Экстремисты пытались вербовать представителей органов власти

По его словам, отмечены случаи попыток вербовки представителей органов власти, силовых структур, проникновения экстремистов в общественные организации. Для более эффективного противодействия этому злу назрела в том числе необходимость совершенствования законодательства в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.