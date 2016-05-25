Интерпол отправил из ОАЭ в Россию задержанного за экстремизм жителя Башкирии

Как сообщили в МВД России, уголовное дело в отношении жителя Башкирии было заведено ещё в 2012 году, но подозреваемый скрылся. В 2015 году ведомство объявило его в международный розыск.
- Сегодня в международном аэропорту Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратов состоялась процедура передачи сотрудникам Интерпола МВД России и ФСИН России жителя Башкирии, разыскиваемого за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также участие в экстремистской организации, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.