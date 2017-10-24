В Уфе жителям предлагают получать смс после эвакуации автомобиля

Как сообщил сегодня на оперативке в мэрии руководитель муниципального учреждения по содержанию парковоко Владимир Петров, выручка его учреждения за 9 месяцев этого года составила 48 миллионов рублей. Служба эвакуировала более 26,2 тысяч автомобилей, из них 7,6 тысяч - по муниципальному заказу. Пока учреждение работает с небольшой прибылью. Она составила 1,3 миллиона рублей, и эти деньги были направлены на погашение кредиторской задолженности. На начало октября на четырех стоянках учреждения хранилось 580 автомобилей.