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В Уфе жителям предлагают получать смс после эвакуации автомобиля

24 октября 2017, 15:50
Уфимцы могут получить смс в случае, если их автомобили будут эвакуированы. Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте муниципального учреждения.

Получить мгновенное смс-сообщение о факте эвакуации своего автомобиля можно, зарегистрировавшись на сайте ufa-parkovka.ru., сообщили в пресс-службе администрации города.

- Как только начинается погрузка автомобиля, его данные заносятся в электронную базу и специальный программный комплекс моментально отправляет смс владельцу транспортного средства, - говорится в сообщении. - Также через данный портал имеется возможность оплатить услуги погрузочно-разгрузочных работ, эвакуацию и хранение транспортных средств.

Как сообщил сегодня на оперативке в мэрии руководитель муниципального учреждения по содержанию парковоко Владимир Петров, выручка его учреждения за 9 месяцев этого года составила 48 миллионов рублей. Служба эвакуировала более 26,2 тысяч автомобилей, из них 7,6 тысяч - по муниципальному заказу. Пока учреждение работает с небольшой прибылью. Она составила 1,3 миллиона рублей, и эти деньги были направлены на погашение кредиторской задолженности. На начало октября на четырех стоянках учреждения хранилось 580 автомобилей.

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