С платной парковки перед уфимским аэропортом угнали элитный внедорожник

С парковки уфимского аэропорта угнали дорогостоящий внедорожник, принадлежащий уфимскому бизнесмену. Как сообщил нам хозяин угнанного «Lexus LX 570», машину он оставил на платной парковке 26 июня.
- В 6:30 я поставил автомобиль на платную парковку перед уфимским аэропортом, оплатил два дня стоянки, когда вернулся, 1 июля машины уже не было, - сообщил нашему корреспонденту владелец машины Андрей Д. – Я написал заявление в полицию, где возбудили уголовное дело.
Примечательно, что во время угона камеры видеонаблюдения на парковке не работали.
- Полиции удалось найти запись с камеры установленной на одном из терминалов аэропорта, на ней видно, что к машине подходит мужчина в капюшоне открывает дверь и уезжает. А вот камеры, установленные на парковке, которые могли снять лица угонщиков, не работали, - сообщил пострадавший, - Автомобиль выехал с парковки в 3:25 30 июня. При этом угонщики зашли к охране и оплатили стоимость парковки.
В свою очередь в пресс-службе аэропорта рассказали, что указанная в заявлении парковка передана в аренду юридическому лицу.
- Парковка передана в аренду ООО «Зита». Все необходимые данные в том числе записи систем видеонаблюдения Аэропорта «Уфа» и линейного отделения полиции на транспорте, переданы в отдел МВД по уфимскому району, - сообщила руководитель пресс-службы Татьяна Ризван.
В пресс-службе регионального МВД факт подачи заявления подтвердили, сообщив, что по данному факту возбуждено уголовное дело, и ведутся необходимые следственные действия направленные на поиск машины и злоумышленников.
В ООО «Зита», которое управляет парковкой, на вопросы журналистов отвечать отказались и прояснять почему не работали камеры видеонаблюдения не стали, попросту положив трубку.
Если вы стали свидетелем угона, или обладаете информацией о местонахождении автомобиля, просим сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону 02.