С платной парковки перед уфимским аэропортом угнали элитный внедорожник

- Полиции удалось найти запись с камеры установленной на одном из терминалов аэропорта, на ней видно, что к машине подходит мужчина в капюшоне открывает дверь и уезжает. А вот камеры, установленные на парковке, которые могли снять лица угонщиков, не работали, - сообщил пострадавший, - Автомобиль выехал с парковки в 3:25 30 июня. При этом угонщики зашли к охране и оплатили стоимость парковки.