«Одноклассники» запустили полезное приложение для оплаты штрафов ГИБДД

Как следует из инструкции, чтобы получать уведомления о новых штрафах в личных сообщениях и оплачивать их прямо в соцсети, нужно один раз ввести в приложении номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля.
По желанию также пользователи смогут добавить номер водительского удостоверения. Чтобы оплатить штраф в приложении, понадобится привязать к профилю в Одноклассниках банковскую карту.
Данное приложение создано на платформе сервиса «Штрафы ГИБДД Mail.Ru», оно доступно в Одноклассниках с любого устройства: в десктопной и мобильной версии соцсети, а также в приложениях ОК для iOS и Android. Напомним, в этом году в «Одноклассниках» появилось несколько новых сервисов для пользователей: товары интернет-магазинов, покупка билетов на концерты, подача объявлений с помощью сервиса «Юла», эксклюзивный доступ к скидкам акции «Киберпонедельник».
Вдобавок «Одноклассники» совместно с порталом «Госуслуги» разрабатывают сервис, который позволит получать популярные государственные услуги прямо в социальной сети.