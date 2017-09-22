«Одноклассники» запустили полезное приложение для оплаты штрафов ГИБДД

Данное приложение создано на платформе сервиса «Штрафы ГИБДД Mail.Ru», оно доступно в Одноклассниках с любого устройства: в десктопной и мобильной версии соцсети, а также в приложениях ОК для iOS и Android. Напомним, в этом году в «Одноклассниках» появилось несколько новых сервисов для пользователей: товары интернет-магазинов, покупка билетов на концерты, подача объявлений с помощью сервиса «Юла», эксклюзивный доступ к скидкам акции «Киберпонедельник».