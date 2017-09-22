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«Одноклассники» запустили полезное приложение для оплаты штрафов ГИБДД

22 сентября 2017, 16:28
В социальной сети «Одноклассники» (ok.ru) заработало приложение, с помощью которого теперь можно проверить и оплатить автомобильные штрафы.

Как следует из инструкции, чтобы получать уведомления о новых штрафах в личных сообщениях и оплачивать их прямо в соцсети, нужно один раз ввести в приложении номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля.

По желанию также пользователи смогут добавить номер водительского удостоверения. Чтобы оплатить штраф в приложении, понадобится привязать к профилю в Одноклассниках банковскую карту.

Данное приложение создано на платформе сервиса «Штрафы ГИБДД Mail.Ru», оно доступно в Одноклассниках с любого устройства: в десктопной и мобильной версии соцсети, а также в приложениях ОК для iOS и Android. Напомним, в этом году в «Одноклассниках» появилось несколько новых сервисов для пользователей: товары интернет-магазинов, покупка билетов на концерты, подача объявлений с помощью сервиса «Юла», эксклюзивный доступ к скидкам акции «Киберпонедельник».

Вдобавок «Одноклассники» совместно с порталом «Госуслуги» разрабатывают сервис, который позволит получать популярные государственные услуги прямо в социальной сети.

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#Новости#Соцсети#Татьяна Майорова,#Технологии
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