Минздрав Башкирии купит два автомобиля «скорой» за 15 миллионов

Государственное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения РБ" по итогам аукциона 13 ноября отберет компанию, с которой заключит контракт на поставку двух автомобилей «скорой» помощи. Информация о проведении тендера опубликована на официальном сайте госзакупок. Как следует из технического задания, ведомству понадобились автомобили класса «С», которые выполнены в соответствии с ГОСТ 33665 – 2015.