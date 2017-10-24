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Минздрав Башкирии купит два автомобиля «скорой» за 15 миллионов

24 октября 2017, 11:46
Поставщика отберут на тендере.

Государственное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения РБ" по итогам аукциона 13 ноября отберет компанию, с которой заключит контракт на поставку двух автомобилей «скорой» помощи. Информация о проведении тендера опубликована на официальном сайте госзакупок. Как следует из технического задания, ведомству понадобились автомобили класса «С», которые выполнены в соответствии с ГОСТ 33665 – 2015.

Автомобили должны быть заднеприводными, лимонного цвета, двигатель – дизельный, в кабине водителя должен быть пульт управления подачи специальных световых сигналов и т.д.

В салоне автомобилей должен находиться аппарат искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр-монитор, редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, портативный анализатор глюкозы, тележка-каталка многоуровневая со съемными мягкими носилками для взрослых, баллон для медицинского кислорода с вентилем и редуктором кислорода, набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи и т.д.

Начальная цена контакта 15,3 млн руб, т.е. 7,65 млн руб за одну машину. Источник финансирования – бюджет республики.

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#Новости#Ольга Корзик#Экономика
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