Уфимец Даниил Квят пропустит ближайшие этапы «Формулы-1»

Команда «Торо Россо» сегодня сообщила, что французский пилот Пьер Гасли заменит Даниила Квята на ближайших этапах чемпионата «Формулы-1», передает агентство Р-Спорт.
- Пока трагедии делать из этого не стоит, пусть и сложно сейчас сказать, что будет дальше, сказал собеседник агентства советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин. - Надеюсь, что для его места в команде это не опасная ситуация. Новых пилотов на его место на рынке особо нет. Особой критики внутри команды по отношению к Даниилу нет. Может быть, с точки зрения того, чтобы приостановить полосу неудач, это и позитивное решение для Квята. Может быть, это улучшит его результаты в будущем.
- «Торо Россо» в сложной ситуации в связи со сменой двигателя на следующий сезон и в связи с неудачным выступлением в этом. Терять им нечего, и есть возможность для экспериментов. Из двух - (Карлоса) Сайнса и Дани - у Сайнса больше всего очков в личном зачете, и участие его в этапах этого сезона - лучший вариант. Это такое безболезненное решение для команды: Гасли уже в этом году пробует свои силы, а Даниил немного отходит в сторону, - добавил он.
В нынешнем сезоне 23-летний уфимец Даниил Квят набрал четыре очка после 14 гонок. На счету его партнера испанца Карлоса Сайнса-младшего – 48 очков.