Уфимец Даниил Квят пропустит ближайшие этапы «Формулы-1»

- Пока трагедии делать из этого не стоит, пусть и сложно сейчас сказать, что будет дальше, сказал собеседник агентства советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин. - Надеюсь, что для его места в команде это не опасная ситуация. Новых пилотов на его место на рынке особо нет. Особой критики внутри команды по отношению к Даниилу нет. Может быть, с точки зрения того, чтобы приостановить полосу неудач, это и позитивное решение для Квята. Может быть, это улучшит его результаты в будущем.