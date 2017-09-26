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Уфимец Даниил Квят пропустит ближайшие этапы «Формулы-1»

26 сентября 2017, 16:53
Об этом сообщили в команде «Торо Россо».

Команда «Торо Россо» сегодня сообщила, что французский пилот Пьер Гасли заменит Даниила Квята на ближайших этапах чемпионата «Формулы-1», передает агентство Р-Спорт.

- Пока трагедии делать из этого не стоит, пусть и сложно сейчас сказать, что будет дальше, сказал собеседник агентства советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин. - Надеюсь, что для его места в команде это не опасная ситуация. Новых пилотов на его место на рынке особо нет. Особой критики внутри команды по отношению к Даниилу нет. Может быть, с точки зрения того, чтобы приостановить полосу неудач, это и позитивное решение для Квята. Может быть, это улучшит его результаты в будущем.

- «Торо Россо» в сложной ситуации в связи со сменой двигателя на следующий сезон и в связи с неудачным выступлением в этом. Терять им нечего, и есть возможность для экспериментов. Из двух - (Карлоса) Сайнса и Дани - у Сайнса больше всего очков в личном зачете, и участие его в этапах этого сезона - лучший вариант. Это такое безболезненное решение для команды: Гасли уже в этом году пробует свои силы, а Даниил немного отходит в сторону, - добавил он.

В нынешнем сезоне 23-летний уфимец Даниил Квят набрал четыре очка после 14 гонок. На счету его партнера испанца Карлоса Сайнса-младшего – 48 очков.

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