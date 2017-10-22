В Уфе со скандалом закрылся кинотеатр "Тетерин Фильм" в ТЦ "Мир"

"Тетерин фильм" начал работу в кинотеатре торгового центра в сентябре и занимал здесь четыре зала. Он сменил предыдущего арендатора - "Планету кино". Однако арендодатель денег от "Тетерин фильм" так и не увидел: обязательства по договору исполнены не были, и потому руководство ТЦ "Мир" решило его расторгнуть. В торговом центре возмущены работой сети, подчеркивая, что качество ее работы было "ужасным", а работники до сих пор не получили зарплату.