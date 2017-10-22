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В Уфе со скандалом закрылся кинотеатр "Тетерин Фильм" в ТЦ "Мир"

22 октября 2017, 11:43
В торговом центре "Мир" в Уфе прекратил работать кинотеатр "Тетерин Фильм". Сеть из Московской области занимала помещения в течение полутора месяцев, однако плата за аренду так и не поступила. Помимо все прочего все работники остались без зарплаты.

"Тетерин фильм" начал работу в кинотеатре торгового центра в сентябре и занимал здесь четыре зала. Он сменил предыдущего арендатора - "Планету кино". Однако арендодатель денег от "Тетерин фильм" так и не увидел: обязательства по договору исполнены не были, и потому руководство ТЦ "Мир" решило его расторгнуть. В торговом центре возмущены работой сети, подчеркивая, что качество ее работы было "ужасным", а работники до сих пор не получили зарплату.

На сайте бывшего арендатора говорится о том, что кинотеатр не работает «по техническим причинам».

Судиться с "Тетерин фильм" руководство ТЦ не планирует. На его место уже найден новый арендатор.

- В декабре на его месте откроется новый обновлённый современный кинокомплекс, увеличится количество залов, также добавятся мягкие залы, - сообщил Медиакорсети специалист по маркетингу кинотетра в ЦТиР "Мир" Илья Тюрин, не назвав название новой сети.

"Тетерин Фильм" - молодая компания из г. Мытищи Московской области. На сегодня сеть насчитывает около десяти кинотеатров в стране.

Оперативно связаться по телефону с киносетью не удалось.

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#Новости#Кинотеатр "МИР"#Наталья Кузнецова#Город
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