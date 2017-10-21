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Захар Арзамасцев: В конце мы проявили характер, поэтому победили

21 октября 2017, 10:04
Защитник «Салавата Юлаева» дал комментарий после победы над «Автомобилистом» в Уфе.

В первом матче домашней серии против команд дивизиона Харламова «Салават Юлаев» вчера, 20 октября, принимал «Автомобилист». «Юлаевцы» победили – 5:3, при этом победные шайбы были забиты в самые последние минуты встречи.

Защитник ХК «Салават Юлаев» Захар Арзамасцев дал послематчевый комментарий:

- В конце мы проявили характер, побольше захотели выиграть и поэтому победили.

- Последние два матча победили на последних минутах, это за счет характера команды?

- Может быть, думаю, это и дальше будет. Больше начинаем понимать тренера, выполнять его установки, и это дает свои плоды.

- Сегодня было много удалений у уфимской команды, с чем это связываете?

- У нас их всегда много. Не знаю, может, где-то не успеваем, много желания, хотим выиграть борьбу – тяжело объяснить. Надо исключать это, конечно.

- Играли сегодня против Дениса Куляша с особым настроем?

- Да нет. Денис сегодня забил два гола, наверно, доказал, что зря его выгнали. Он хороший парень, удачи ему.

Завтра, 22 октября, в 16:30 уфимцы на домашнем льду примут "Трактор”.

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