В Уфимском нефтяном университете началось масштабное обновление

- В процессе обучения наши студенты получат те навыки и знания, которые сегодня требуются современному технологическому процессу. Это очень важно не только для нас, но и для компаний тоже, потому что им не придется затрачивать время и средства, чтобы потом переучивать и давать дополнительные компетенции нашим выпускникам, - высказался ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин после торжественной церемонии.