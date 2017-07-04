В УГНТУ впервые появится кафедра «Роснефти»

Как рассказал Mkset Олег Баулин, на кафедре с магистерской программой «Цифровые технологии в разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» уже работают специалисты из «Роснефти». Стоимость обучения на данной кафедре составит до 115 тысяч рублей в год (очное отделение), предусмотрены бюджетные места.
- Кафедра предусматривает инновационный подход в подготовке кадрового резерва крупнейшей публичной нефтегазовой компании России и мира. Студенты будут проходить практику на производственной базе ООО «РН-УфаНИПИнефть», осваивать цифровые технологии в области нефтегазодобычи, которые уже применяют в «Роснефти». Нам нужны лучшие ребята и наш ориентир - будущие работяги, которые после окончания вуза смогут найти себе место в разных точках мира, - отметил Олег Баулин.
При этом он заявил, что выпускникам кафедры будет оказываться всяческая помощь в трудоустройстве, а также им обещают поощрения в виде корпоративной стипендии, предоставления жилья иногородним и плату за публикацию научных статей.
Отметим, что в вузе уже осуществляется подготовка магистров по направлению «Геологогеофизические проблемы освоения месторождений нефти и газа» при содействии ПАО «НК «Роснефть» в лице ООО «БашНИПИнефть». В минувщем году, по словам Баулина, в университет подали документы около 5000 абитуриентов и студентов, в том числе магистрантов и аспирантов очных и заочных отделений.