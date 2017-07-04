В УГНТУ впервые появится кафедра «Роснефти»

- Кафедра предусматривает инновационный подход в подготовке кадрового резерва крупнейшей публичной нефтегазовой компании России и мира. Студенты будут проходить практику на производственной базе ООО «РН-УфаНИПИнефть», осваивать цифровые технологии в области нефтегазодобычи, которые уже применяют в «Роснефти». Нам нужны лучшие ребята и наш ориентир - будущие работяги, которые после окончания вуза смогут найти себе место в разных точках мира, - отметил Олег Баулин.