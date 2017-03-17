В Уфе на базе УГНТУ создадут центр технологического предпринимательства

По оценкам авторов проекта, предприниматели, прошедшие обучение в новом центре, должны будут принести в валовый регионалный продукт республики порядка 600 миллиардов рублей. В основном готовить будут предпринимателей в сфере топливно-энергетического комплекса, впоследствии планируется разработать более универсальные программы. Реализовать проект планируется за счет федеральных субсидий и собственных