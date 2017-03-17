В Уфе на базе УГНТУ создадут центр технологического предпринимательства

На базе Уфимского нефтяного университета (УГНТУ) планируется открыть центр технологического предпринимательства. Этот проект предусмотрен в рамках «Стратегии развития региона 2020-2030». Его цель – обучить молодых людей, как правильно вести бизнес.
- Мы хотим выращивать инноваторов со студенческой скамьи, - пояснил директор Института стратегических исследований РБ Дмитрий Котов. – Пока молодежь не очень хочет заниматься бизнесом, а кто хочет – не умеет.
По оценкам авторов проекта, предприниматели, прошедшие обучение в новом центре, должны будут принести в валовый регионалный продукт республики порядка 600 миллиардов рублей. В основном готовить будут предпринимателей в сфере топливно-энергетического комплекса, впоследствии планируется разработать более универсальные программы. Реализовать проект планируется за счет федеральных субсидий и собственных