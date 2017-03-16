В Уфе пустырь на треть миллиарда может поменять владельца

В тени резонансных дел вице-мэрского уровня, гремящих в Башкортостане в марте 2017 года, остается дело о векселе, изъятом в сейфе башкирского минземимущества. Прошло более месяца после начала доследственной проверки, которая началась в результате выемок документов в здании министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
Первое сообщение об этом появилось в газете «Коммерсантъ-Уфа» 3 февраля 2017 года, в нем сдержанно сообщалось со ссылкой на неофициальные источники о том, что в ходе выемок были осмотрены в том числе сейфы руководителей министерства, «из которых был изъят ряд документов, в том числе, по данным одного из источников, якобы вексель издательства «Башкортостан».
В распоряжении ИА «Медиакорсеть» появились данные о том, где предположительно хранился этот вексель, о его номинале и о хозяине сейфа. По сведениям нашего источника, речь идет о векселе на сумму в 25 млн рублей, изначально предназначенных для налоговых и других платежей издательства «Башкортостан», которые по закону полагается совершать в первоочередном порядке.
Помимо векселя там по какой-то причине находились наличные деньги издательства «Башкортостан», порядка единиц миллионов рублей. Ранее вексель хранился в банковской ячейке, к которой имели доступ сотрудники министерства, впоследствии, как сообщает наш источник, по инициативе заместителя министра земельных и имущественных отношений Ильшата Галимова, эта бумага была перемещена в сейф, находящийся в административном здании МЗИО РБ, где и пребывала вплоть до изъятия органами правопорядка в начале февраля 2017 года.
Такие перемещения значительных сумм не могут проходить без санкции топ-менеджмента министерства, подчеркивает другой наш источник, знакомый с процессом доследственной проверки. Ильшат Галимов — выпускник юрфака БашГУ, мастер делового администрирования, выходец из банковской сферы, трудится в должности заместителя министра с 2016 года.
Его банковская карьера развивалась параллельно с трудовой биографией его шефа, Евгения Гурьева, министра земельных и имущественных отношений, начиная с 1997 года. Они, как свидетельствуют их официальные биографии, работали последовательно в коммерческом агропромбанке «Башкирия» (середина 1990-х), потом «Башкредитбанке» (переменован в «Урало-Сибирский банк»), затем — в башкирском отделении Сбербанка, причем каждый из них работал в «Уралсибе» неоднократно.
Госменеджеров связывают давнее знакомство и тесные деловые отношения. Паралельно с банковской карьерой будущий заместитель министра имущественных отношений Галимов вел хозяйственную деятельность в городе Стерлитамаке, открыв заведение общественного питания в качестве индивидуального предпринимателя (юрлицо действовало с 2008 по 2012 год). При отстаивании интересов своего предприятия будущий замминистра Ильшат Галимов квалифицированно применял в судах навыки, полученные в различных подразделениях банков, связанных с исковой и претензионной работой.
В данный момент материалы доследственной проверки находятся в Следственном управлении Следственного комитета РФ по РБ, пресс-служба управления официально не комментирует подробности этой проверки. Вексель, по нашим данным, находится в материалах дела и находится без движения. С его помощью сейчас невозможно оплатить ни обязательства перед бюджетом, ни задолженность перед банком ВТБ. Наличные средства сразу после обнаружения были переданы обратно в издательство для решения накопившихся вопросов.
В ходе операций с этим векселем в издательстве «Башкортостан» сменилось руководство: его в конце года возглавил Константин Тупиков, давний знакомый и Галимова, и Гурьева, который также работал в банковских учреждениях и строил карьеру параллельно с топ-менеджерами минземимущества РБ.
Причины, по которой столь весомый по номиналу вексель, который, очевидно, требует особого режима охраны, не хранился в банковской ячейке, а находился в сейфе ответственного сотрудника МЗИО РБ, объяснить трудно.
Нахождение этой важной бумаги в неподобающем ей месте как минимум помешала выполнить предприятию обязательства перед государством и поставила его на грань банкротства.
Банкротство ГУП «Издательство Башкортостан» открывает широкие перспективы использования территории, принадлежащей пока ещё государству, причем по привычному уфимскому маршруту — в пользу застройщиков пустырей Уфимского полуострова. По средневзвешенным оценкам, речь в данном случае идет о суммах до 0,3 млрд рублей в зависимости от количества квадратных метров, предусмотренных проектом.
За «Домом печати» - в квартале, ограниченном улицами Пархоменко, 50 лет Октября, Бульваром Ибрагимова, находится пока еще государственная недвижимость, в любой момент готовая превратиться в дефицитную площадь для застройки многоквартирными домами.
В СУ СК РФ по РБ продолжается доследственная проверка по материалам, добытым правоохранительными органами в ходе выемки документов в ведомстве господина Гурьева. Решение по возбуждению уголовного дела или отказу от возбуждения, процессуальной квалификации вскрытой правоохранителями «картинки», в силу общественного резонанса и последних веяний в антикоррупционной практике в Башкирии, очевидно, будет принято в установленном законом сроке и порядке.