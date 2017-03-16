В Уфе пустырь на треть миллиарда может поменять владельца

Помимо векселя там по какой-то причине находились наличные деньги издательства «Башкортостан», порядка единиц миллионов рублей. Ранее вексель хранился в банковской ячейке, к которой имели доступ сотрудники министерства, впоследствии, как сообщает наш источник, по инициативе заместителя министра земельных и имущественных отношений Ильшата Галимова, эта бумага была перемещена в сейф, находящийся в административном здании МЗИО РБ, где и пребывала вплоть до изъятия органами правопорядка в начале февраля 2017 года.



Такие перемещения значительных сумм не могут проходить без санкции топ-менеджмента министерства, подчеркивает другой наш источник, знакомый с процессом доследственной проверки. Ильшат Галимов — выпускник юрфака БашГУ, мастер делового администрирования, выходец из банковской сферы, трудится в должности заместителя министра с 2016 года.