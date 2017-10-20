«Салават Юлаев» сразится с екатеринбургским «Автомобилистом»

- Встречаются примерно равные по составам команды. У «Салавата» существует серьезная проблема в связи с травмой, полученной форвардом Ильей Зубовым. «Забуксовало» второе звено, да и первое в последних играх потерялось. Вообще, Уфа находится не на своём месте в турнирной таблице. Жду упорный матч, в котором победят гости с разницей в одну шайбу, - сказал Леонид Канарейкин.