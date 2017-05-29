Прокуратура добилась возбуждения дела по факту махинаций с землёй в Уфе

Posted 29 мая 2017, 06:40
Published 29 мая 2017, 06:40
Modified 17 октября 2022, 19:08
Updated 17 октября 2022, 19:08
Природоохранная прокуратура Башкирии добилась возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками в городе Уфы.
Как удалось установить в ходе проверки, в 2013 году неизвестный, с помощью поддельных документов, зарегистрировал на местного жителя 17 соток земли на улице Кооперативной, на момент регистрации стоимость участка была 2,4 млн рублей. После этого участок несколько раз перепродавался третьим лицам.
Проведённая ведомством проверка выявила принадлежность земель к лесному фонду, соответственно участок не мог быть оформлен в собственность. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, расследование находится на контроле у прокуратуры.