На Всемирном фестивале молодежи и студентов придумали образ семьи будущего

Posted 16 октября 2017, 10:34
Published 16 октября 2017, 10:34
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Вчера, 15 октября, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообщалась с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходящего в эти дни в Сочи. Общение прошло в формате провела воркшопа «Семья будущего». В нем были задействованы самые юные участники фестиваля и студенты из разных городов России и стран мира. - Меня часто спрашивают, от кого и от чего надо защищать детей. И я всегда отвечаю: прежде всего – от равнодушия, - отметила Анна Кузнецова в начале общения, для начала рассказывая аудитории о своей работе.
Анна Кузнецова обратила внимание, что большинство площадок фестиваля так или иначе посвящены будущему: технологиям, индустрии, науке и т.д. При этом ни разу не мелькнула тема семьи будущего. Поэтому она предложила участникам воркшопа наглядно, с помощью ручки или карандашей, изобразить на листке бумаги, какой они видят свою будущую семью через 15-20 лет. Одну из таких творческих мастерских Анна Кузнецова «возглавила» лично. После изучения полученных результатов оказалось, что у всех проектов много общего.
Так, будущая семья в представлении молодых людей непременно должна быть полной (муж и жена), в ней, как минимум, должны быть двое детей – сын и дочка, семья должна иметь частный дом и возможность отдыхать на природе. Зачастую в семье будущего должны бабушка и дедушка, близкие люди вокруг, домашнее животное, хорошая погода, автомобиль, путешествия и, безусловно, взаимная любовь. Выяснилось также, что большинство участников считают оптимальным создание семьи в 25 лет, смысл создания семьи они видят в формировании теплого домашнего очага, а залогом счастья считают взаимопонимание и взаимоуважение, что оба супруга должны обеспечивать семью, участвовать в воспитании детей, вести домашнее хозяйство.
- Вот сейчас мы нарисовали наше общество через несколько лет, – повела итог обсуждению Анна Кузнецова. – Каждый из вас разный, но ответы на вопросы у многих пересекались. Сохраните эти листочки, может быть, через несколько лет вы их достанете, и они вам помогут вспомнить очень важные вещи.