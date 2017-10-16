На Всемирном фестивале молодежи и студентов придумали образ семьи будущего

Вчера, 15 октября, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообщалась с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходящего в эти дни в Сочи. Общение прошло в формате провела воркшопа «Семья будущего». В нем были задействованы самые юные участники фестиваля и студенты из разных городов России и стран мира. - Меня часто спрашивают, от кого и от чего надо защищать детей. И я всегда отвечаю: прежде всего – от равнодушия, - отметила Анна Кузнецова в начале общения, для начала рассказывая аудитории о своей работе.