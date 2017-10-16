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Posted 16 октября 2017, 10:34

Published 16 октября 2017, 10:34

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

На Всемирном фестивале молодежи и студентов придумали образ семьи будущего

16 октября 2017, 10:34
Детский омбудсмен России Анна Кузнецова и делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов совместно помечтали о счастливом завтра.

Вчера, 15 октября, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообщалась с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходящего в эти дни в Сочи. Общение прошло в формате провела воркшопа «Семья будущего». В нем были задействованы самые юные участники фестиваля и студенты из разных городов России и стран мира. - Меня часто спрашивают, от кого и от чего надо защищать детей. И я всегда отвечаю: прежде всего – от равнодушия, - отметила Анна Кузнецова в начале общения, для начала рассказывая аудитории о своей работе.

Анна Кузнецова обратила внимание, что большинство площадок фестиваля так или иначе посвящены будущему: технологиям, индустрии, науке и т.д. При этом ни разу не мелькнула тема семьи будущего. Поэтому она предложила участникам воркшопа наглядно, с помощью ручки или карандашей, изобразить на листке бумаги, какой они видят свою будущую семью через 15-20 лет. Одну из таких творческих мастерских Анна Кузнецова «возглавила» лично. После изучения полученных результатов оказалось, что у всех проектов много общего.

Так, будущая семья в представлении молодых людей непременно должна быть полной (муж и жена), в ней, как минимум, должны быть двое детей – сын и дочка, семья должна иметь частный дом и возможность отдыхать на природе. Зачастую в семье будущего должны бабушка и дедушка, близкие люди вокруг, домашнее животное, хорошая погода, автомобиль, путешествия и, безусловно, взаимная любовь. Выяснилось также, что большинство участников считают оптимальным создание семьи в 25 лет, смысл создания семьи они видят в формировании теплого домашнего очага, а залогом счастья считают взаимопонимание и взаимоуважение, что оба супруга должны обеспечивать семью, участвовать в воспитании детей, вести домашнее хозяйство.

- Вот сейчас мы нарисовали наше общество через несколько лет, – повела итог обсуждению Анна Кузнецова. – Каждый из вас разный, но ответы на вопросы у многих пересекались. Сохраните эти листочки, может быть, через несколько лет вы их достанете, и они вам помогут вспомнить очень важные вещи.

#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Омбудсмен
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