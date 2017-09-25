В Башкирии 183 семьи получат социальные выплаты за первенца

В Башкирии принято уже 1100 заявлений на получение выплат за первого ребенка. Как сообщает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, всего с момента вступления закона в силу выдано 183 свидетельства о предоставлении социальной выплаты, при этом уже 11 семей воспользовались ею, чтобы улучшить жилищные условия.