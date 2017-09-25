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В Башкирии 183 семьи получат социальные выплаты за первенца

25 сентября 2017, 16:04
300 тысяч рублей за первенца официально получили уже 11 семей.

В Башкирии принято уже 1100 заявлений на получение выплат за первого ребенка. Как сообщает Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, всего с момента вступления закона в силу выдано 183 свидетельства о предоставлении социальной выплаты, при этом уже 11 семей воспользовались ею, чтобы улучшить жилищные условия.

Напомним, что прием документов на получение социальных выплат за рождение первого ребенка начался с 15 мая 2017 года. Ранее мы публиковали информацию о том, какие семьи имеют право получить 300 тысяч рублей на улучшение жилья. При этом кандидаты на получение выплаты должны соответствовать некоторым условиям.

Отметим, что подать документы в Госстрой РБ можно по адресу ул. Советская, 18. Информацию о необходимых документах, вы сможете найти на официальном сайте Госстроя РБ в главном меню в разделе в центре внимания.

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