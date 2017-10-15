mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября 2017, 14:20

Published 15 октября 2017, 14:20

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Башкирии в течение года упала рождаемость

15 октября 2017, 14:20
Тревожную статистику опубликовали специалисты Госкомитета по делам юстиции Башкирии.

По данным за девять месяцев текущего года в Башкирии ощутимо снизилась рождаемость.

По информации Госкомитета по делам юстиции РБ, за период с января до сентябрь текущего года в Башкирии родилось 37 228 малышей, что на 5719 меньше уровня прошлого года. За первые девять месяцев 2016 года в регионе были зарегистрированы 42947 новорожденных.

Если добавить к этим данным статистику младенческой смертности, то становится совсем не по себе. С начала 2017 года в Башкирии погибли по разным причинам около 200 младенцев в возрасте от рождения до 1 года.

При этом наметилось снижение смертности. Так, в 2017 году умерли 37 967 человек, а в 2016 году – 39 642 человека.

#Общество#Новости#Статистика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика