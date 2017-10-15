В Башкирии в течение года упала рождаемость

Posted 15 октября 2017, 14:20
Published 15 октября 2017, 14:20
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
По данным за девять месяцев текущего года в Башкирии ощутимо снизилась рождаемость.
По информации Госкомитета по делам юстиции РБ, за период с января до сентябрь текущего года в Башкирии родилось 37 228 малышей, что на 5719 меньше уровня прошлого года. За первые девять месяцев 2016 года в регионе были зарегистрированы 42947 новорожденных.
Если добавить к этим данным статистику младенческой смертности, то становится совсем не по себе. С начала 2017 года в Башкирии погибли по разным причинам около 200 младенцев в возрасте от рождения до 1 года.
При этом наметилось снижение смертности. Так, в 2017 году умерли 37 967 человек, а в 2016 году – 39 642 человека.