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Posted 13 октября 2017, 07:05

Published 13 октября 2017, 07:05

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Башкирии завели дело за невыплаченную зарплату юристу

13 октября 2017, 07:05
Организация не выплачивала зарплату начальнику юридического отдела четыре месяца.

Возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы» по факту невыплаты зарплаты работнику ООО «БашЛСТК», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С июня по сентябрь текущего года начальнику юридического отдела предприятия не выплачивалась зарплата на сумму около 300 тысяч рублей. При этом предприятие могло выплатить зарплату, имея на счету денежные средства.

Сейчас следователи принимают меры по возмещению ущерба. Документы по финансово-хозяйственной деятельности изъяты, расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Новости
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