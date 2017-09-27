"Почта России" подала иск в суд к мэрии Уфы на 1,56 миллиона рублей

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в Уфе, иск подан к управлению по работе с населением и институтами гражданского общества мэрии. Заявление зарегстрировано 21 сентября и пока не принято к производству.
По информации РБК-Уфа, муниципалитет не исполнил условия договора с региональным управлением "Почты России". В частности, он не оплатил подписку и доставку периодических изданий за первое полугодие 2017 года.
- Со стороны УФПС контракт был полностью исполнен, что подтверждается подписанными с обеих сторон актами и счетами-фактурами, но услуги оплачены не были, – рассказал изданию представитель регионального управления Федеральной почтовой службы Борис Слуцкий.
Почта обратилась в мэрию с официальным требованием погасить задолженность и начисленные пени, однако муниципалитет не отреагировал на это уведомление.
Администрация Уфы является учредителем нескольких подписных печатных изданий, объединенных в два медиахолдинга. Это газеты «Вечерняя Уфа», «Уфимская неделя», «Киске Өфө» (на башкирском языке), «Уфимские ведомости» и ежемесячный журнал «Уфа».