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В Башкирии журналиста вызвали ночью из дома в лес на допрос

3 октября 2017, 12:13
Его заподозрили в незаконной вырубке деревьев.

Этой ночью в Абзелиловском районе Башкирии в дом активиста Гаделя Ишмуратова постучали несколько человек. Представившись сотрудниками полиции, они вызвали его на допрос, который длился в лесу до 6 утра. Об этом Медиакорсети сообщил сам Гадель Ишмуратов.

- Примерно в пол-третьего ночи ко мне постучались, - рассказал он. – У меня двое детей, одному – 4 года. Я вышел в резиновых сапогах и в легкой одежде. Там было человек 7-8. Они представились сотрудниками полиции, но документов не показали.

По словам Гаделя Ишмуратова, его посадили в машину (ВАЗ 15-й модели), и отвезли в лес. Всего там было две такие машины.

- Они спрашивали про три жерди, которые у меня появились как раз накануне, - продолжил рассказ Гадель Ишмуратов. – Я купил их у пьяных мужчин, жерди несвежие, давно срубленные, думаю теперь, что это была подстава.

Гадель Ишмуратов – корреспондент газеты "Оскон" ("Искра" - в переводе с башкирского), он был организатором шести митингов за отставку районного главы в райцентре и одного митинга – в Уфе.

- Сейчас эти люди находятся во дворе моего дома, - поделился Гадель Ишмуратов. – Они уже забрали бензопилу «Дружба», хотят забрать мою машину и телегу как «орудие преступления». Я отказался давать показания на русском языке и попросил переводчика и адвоката, которые знают башкирский.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Медиакорсети, что вчера вечером сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили место самовольной вырубки леса. В дальнейшем было установлено, что один из местных жителей на своей автомашине марки «Нива» вывез несколько стволов, спиленных бензопилой. Сейчас полицией по данному факту проводится проверка, в том числе должны осмотреть машину.

Мы следим за развитием событий.

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