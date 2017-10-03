В Башкирии журналиста вызвали ночью из дома в лес на допрос

- Примерно в пол-третьего ночи ко мне постучались, - рассказал он. – У меня двое детей, одному – 4 года. Я вышел в резиновых сапогах и в легкой одежде. Там было человек 7-8. Они представились сотрудниками полиции, но документов не показали.