В Уфе активисту Анверу Юмагулову сломали нос, челюсть и ребро

- Пока кончать эту смуту и безвластие, - прокомментировал сегодня Юмагулов. - Это отсутствие власти, когда силовики делают всё, что хотят. Проблема же в этом, к сожалению, что они действуют через бандитов, которых нанимают. Именно в нашем регионе. Последний раз я защищал архитектора Илью Захарова. Избили и свидетеля, и меня, получается.