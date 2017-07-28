В Уфе активисту Анверу Юмагулову сломали нос, челюсть и ребро

Общественный активист и журналист Анвер Юмагулов вчера в полдень подвергся нападению неизвестного лица. Ему сломали нос, челюсть и ребро, сказал он в телефонном разговоре Медиакорсети.
Сейчас он находится в Уфе в больнице № 21. По телефону разговаривает с трудом, но разборчиво.
- Это «заказуха». У шиномонтажа заманили, по башке ударили и пинали, если коротко, - рассказал он Медиакорсети. – По башке пинали, зубы болят. Челюсть, сломана, но, ребро, очень мощно меня потоптали. Сотрудники полиции уже взяли у меня показания.
-Что-то вам говорил нападавший?
- Не лезь не в свои дела.
Как пояснил Анвер Юмагулов, последнее время он занимался делом Ильи Захарова. На своей странице в Facebook 7 июля Анвер Юмагулов написал:
- Вчера мне позвонил Роман Владиславович Ишбулатов, 17.12.1994 года рождения, который согласился подтвердить сведения, сообщенные мне Ильей Захаровым. Он сказал мне, что видел, как Захарова задерживали и с побоями грузили в машину. Я поблагодарил его, пообещал встретиться. Но не сумел вовремя отремонтировать машину. А сегодня узнаю, что машину Романа подрезал и остановил на ул. Менделеева в районе ВДНХ "Ландкрузер".
- Пока кончать эту смуту и безвластие, - прокомментировал сегодня Юмагулов. - Это отсутствие власти, когда силовики делают всё, что хотят. Проблема же в этом, к сожалению, что они действуют через бандитов, которых нанимают. Именно в нашем регионе. Последний раз я защищал архитектора Илью Захарова. Избили и свидетеля, и меня, получается.
Сын Анвера, Мансур Юмагулов, разместил у себя на странице в Facebook фотографию своего отца со словами:
- Отца чуть не убили. Я прекрасно понимаю, что в нашей стране быть журналистом-правозащитником - это опасное занятие, но это перебор. Берегите себя.
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