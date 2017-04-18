mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Активисты из Башкирии попросили Володина прислать проверку в республику

18 апреля 2017, 18:07
Представители общественной организации «Народный фронт Регион» отправили обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В нем они просят спикера российского парламента прислать в республику проверку контрольно-ревизионного управления администрации президента России и Счетной палаты страны.

В своем обращении активисты обращают внимание на факты нарушений, которые допустили чиновники при расселении граждан из аварийного жилья в поселке Амзя, во время оптимизации системы здравоохранения в Башкирии. Также, по мнению авторов письма, в республике неэффективно используются бюджетные средства, выделенные на муниципальные дома культуры и проведение мероприятий в этой сфере. Они также просили обратить внимание на работу различных благотворительных фондов и фондов, которые работают при муниципалитетах. Авторы обращения считают, что через них идет отмывание денег.

Материалы по теме
В Амзе вопреки протесту жителей снесли здание дома культурыВ Нефтекамске вынесено еще два решения по принудительному новоселью в АмзеПремьер-министр Башкирии приехал в Амзю
#Новости#Антикоррупция#Азат Гиззатуллин#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48