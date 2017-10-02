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В Уфе в сквере имени 50-летия Победы высадили более 100 деревьев

2 октября 2017, 16:12
В честь 95-летнего юбилей Верховного суда Башкирии

Сегодня, 2 сентября, в честь 95-летнего юбилей Верховного суда Башкирии судьи и сотрудники высадили в сквере имени 50-летия Победы 95 молодых сосен, следует из сообщения на сайте администрации города.

Ранее в этой же аллее была высажена «Аллея славы», состоящая из 600 деревьев и кустарников в память о героях Великой Отечественной войны.

11 мая в этом же сквере сотрудники Росгвардии по Башкирии высадили здесь 34 именные сосны – по количеству сослуживцев, погибших при исполнении служебного и воинского долга.

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