В Уфе в сквере имени 50-летия Победы высадили более 100 деревьев

Сегодня, 2 сентября, в честь 95-летнего юбилей Верховного суда Башкирии судьи и сотрудники высадили в сквере имени 50-летия Победы 95 молодых сосен, следует из сообщения на сайте администрации города.
Ранее в этой же аллее была высажена «Аллея славы», состоящая из 600 деревьев и кустарников в память о героях Великой Отечественной войны.
11 мая в этом же сквере сотрудники Росгвардии по Башкирии высадили здесь 34 именные сосны – по количеству сослуживцев, погибших при исполнении служебного и воинского долга.