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Уфимцам предложили выбрать название для нового сквера в Инорсе

2 октября 2017, 16:18
Новый сквер разместится на площади, ограниченной улицами Ферина, Янаби, бульваром Баландина и переулком Железнодорожным.

В Уфе в микрорайоне Инорс в скором времени появится новый сквер. Он расположится на площади, ограниченной улицами Ферина, Янаби, бул. Баландина и пер. Железнодорожным. Сейчас там ведется работа по планировке территории, отсыпке и вывозу мусора, посадке деревьев. Здесь уже высадили сосны и березы, а в центре площади – новогоднюю ель. Работы закончатся в следующем году: здесь будут организованы пешеходные дорожки, разбиты клумбы, установлены скамейки и фонари, а в центре сквера будет установлен настоящий большой самолет.

Жителям Уфы предложили выбрать название для этого сквера. Предложения принимаются со 2 по 6 октября по электронной почте: [email protected] и в социальных сетях ВК и ФБ.

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