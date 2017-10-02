Уфимцам предложили выбрать название для нового сквера в Инорсе

В Уфе в микрорайоне Инорс в скором времени появится новый сквер. Он расположится на площади, ограниченной улицами Ферина, Янаби, бул. Баландина и пер. Железнодорожным. Сейчас там ведется работа по планировке территории, отсыпке и вывозу мусора, посадке деревьев. Здесь уже высадили сосны и березы, а в центре площади – новогоднюю ель. Работы закончатся в следующем году: здесь будут организованы пешеходные дорожки, разбиты клумбы, установлены скамейки и фонари, а в центре сквера будет установлен настоящий большой самолет.