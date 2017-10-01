Россия вывезла на экспорт 12 миллионов тонн зерна

Так, в соответствии с решением правления ОАО «РЖД» с 1 октября 2017 года по 30 июня 2018 года экспортерам зерна предоставляется понижающий коэффициент 0,897 на экспортные перевозки в собственном подвижном составе со станций ряда регионов России через российские порты. Также правительство России планирует выделить ОАО «РЖД» субсидии на компенсацию провозной платы при экспортных перевозках зерна в направлении российских портов из ряда наиболее зернопрофицитных регионов, удаленных от портов, на тот же период.