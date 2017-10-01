Россия вывезла на экспорт 12 миллионов тонн зерна

К концу сентября российские трейдеры и перевозчики вывезли на экспорт 12 млн тонн зерновых нового урожая, сообщили «Новые Известия».
Экспортный потенциал страны в минсельхозе оценили в 45 млн тонн.
В этом году Россия собрала рекордный урожай зерновых, он может достичь 117-120 млн тонн.
По прогнозу аналитического центра «Русагротранс» к концу ноября из страны может быть вывезено до 50 процентов всего экспортного объёма зерна. Это станет возможно, благодаря ряду стимулирующих мер правительства России, ОАО «Российские железные дороги» и минсельхоза РФ.
Так, в соответствии с решением правления ОАО «РЖД» с 1 октября 2017 года по 30 июня 2018 года экспортерам зерна предоставляется понижающий коэффициент 0,897 на экспортные перевозки в собственном подвижном составе со станций ряда регионов России через российские порты. Также правительство России планирует выделить ОАО «РЖД» субсидии на компенсацию провозной платы при экспортных перевозках зерна в направлении российских портов из ряда наиболее зернопрофицитных регионов, удаленных от портов, на тот же период.
Но в России может быть собран еще больший урожай зерновых, считают в минсельхозе РФ. Уже к 2030 году он может составить 150 млн тонн зерновых, и экспорт может превысить 70 млн тонн зерна в год (сейчас – 45-50 млн тонн).
- Это очень серьёзный рост и, конечно, возможность дополнительно зарабатывать и крестьянам, и, в том числе за счёт экспорта, государству, - заявил накануне министр сельского хозяйства Ткачёв. - Такой урожай, конечно, позволит полностью обеспечить растущие потребности в продовольственном и фуражном зерне на внутреннем рынке, а также обеспечить экспортные поставки.