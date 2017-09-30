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В Уфе предприятие задолжало работнику зарплату в 300 тыс. рублей

30 сентября 2017, 11:06
В настоящее время принимаются меры по погашению задолженности.

В Ленинском межрайонном следственном управлении возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику ООО «Элит-Строй» по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

Как сообщает следствие, с апреля по июль 2017 года, перед одним работником предприятия не был погашен долг по зарплате в размере 300 000 рублей, хотя у организации были средства в размере 3,5 млн рублей. Между тем, несмотря на наличие средств, зарплату рабочему так и не выплатили.

В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства уголовного дела.

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