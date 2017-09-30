В Уфе предприятие задолжало работнику зарплату в 300 тыс. рублей

Как сообщает следствие, с апреля по июль 2017 года, перед одним работником предприятия не был погашен долг по зарплате в размере 300 000 рублей, хотя у организации были средства в размере 3,5 млн рублей. Между тем, несмотря на наличие средств, зарплату рабочему так и не выплатили.