В Уфе предприятие задолжало работнику зарплату в 300 тыс. рублей

В Ленинском межрайонном следственном управлении возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику ООО «Элит-Строй» по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
Как сообщает следствие, с апреля по июль 2017 года, перед одним работником предприятия не был погашен долг по зарплате в размере 300 000 рублей, хотя у организации были средства в размере 3,5 млн рублей. Между тем, несмотря на наличие средств, зарплату рабочему так и не выплатили.
В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют все обстоятельства уголовного дела.