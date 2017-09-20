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В Башкирии компании задолжали работникам 694 млн рублей зарплаты

20 сентября 2017, 15:36
Прокуратура Башкирии выявила 250 недобросовестных работодателей.

Предприятия республики уже выплатили работникам более 456 млн рублей просроченной зарплаты, благодаря действиям прокуратуры.

Так, например, ОАО «Баймакский литейно-механический завод» уже рассчитался с рабочими. Сумма долга предприятия составляла почти 8 миллионов рублей. Также 14 фирм в Туймазах выдали сотрудникам около 5,8 миллионов рублей зарплаты.

Известно, что некоторые предприятия республики находятся в стадии банкротства. Несмотря на это, уволенным рабочим все же удалось получить свои деньги. Всего им выплатили 45 миллионов рублей.

За время проверок прокуратурой возбуждено 19 уголовных дел по статье «невыплата зарплаты». Работа в данном направлении будет продолжаться.

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