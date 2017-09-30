В Уфе открылся еще один штаб «Юнармии»

Накануне в Орджоникидзевском районе Уфы открылся очередной штаб всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» на базе гимназии 82. В ряды юнармейцев вступили 118 юношей и девушек.
«Юнармию», которая уже насчитывает по стране десятки штабов, уже называют новой альтернативой пионерии. В уфимском проекте уже принимают участие 450 ребят от 8 до 18 лет. В целом же по стране в нем принимает участие около 12 тысяч школьников.
Напомним, что именно башкирская столица стала пилотной площадкой минобороны для отработки новых технологий подготовки военных, руководителей и специалистов ОПК нового технологического уклада.
Новые штабы организации в Уфе созданы с целью популяризовать инженерные и другие прикладные профессии. Вся программа, как сообщают в мэрии, будет реализована под руководством Ассоциации выпускников Уфимского государственного нефтяного технического университета и общеобразовательных учреждений и лично заместителя руководителя Штаба Юнармии ПФО Рамиля Ганиева.
Главными задачами проекта называют патриотическое воспитание молодого поколения, интеллектуальное развитие, пропаганда нравственных и семейных ценностей.
Отметим, что в последнее время юнармейцы Уфы принимают активное участие в мероприятиях с первыми лицами региона: отряды юных школьников в соответствующей форме часто можно увидеть на снимках с главой Уфы Иреком Ялаловым, главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым.
Несмотря на в целом положительные отзывы, некоторая часть родителей не согласна с тем, чтобы в ряды юнармейцев вступали их дети. Медиакорсеть ранее уже писала об этом.
- Мой сын ещё две недели назад ходил в детский сад, а сейчас ему предлагают вступить в Юнармию. Я считаю, что в начальной школе ребёнок должен сосредоточиться на учебе. Что такое патриотизм я объясню дома! Я против! – пишет мама одного из школьников в родительском чате.
- Нам только шесть лет. Почему тогда берут с шести, если пишут с 11?
- Я против. Только если ребёнок сам подойдёт и скажет, что он хочет вступить, зачем ему это и чем он собирается там заниматься. Не думаю, что он осознанно может ответить на эти вопросы в первом классе.
- Такие сообщения можно встретить в некоторых анонимных родительских чатах города.