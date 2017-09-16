В Уфе появилась альтернатива пионерии: что такое Юнармия и зачем она нужна

- Наша программа разработана совместно с ассоциацией выпускников УГНТУ. Она направлена на интеллектуальное развитие подрастающего поколения. Мы готовим детей к тому, что химия в будущем будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Все большую значимость, как и во всех других сферах, будут иметь цифровые технологии. Именно поэтому «Школа Юнармии» будет актуальным и интересным для ребят проектом. В будущем планируется проведение уроков по робототехнике, предметы «Юный электрик», «Военно-техническое машиностроение», - говорят разработчики.