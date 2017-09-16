В Уфе появилась альтернатива пионерии: что такое Юнармия и зачем она нужна

В Уфе при содействии администрации города и штаба местного отделения «Юнармия» запущен проект «Школа Юнармии», сообщает пресс-служба мэрии столицы. Пилотный проект стартовал в школах города. Главная его цель, как утверждается на сайте администрации города, - военно-патриотическое воспитание, а также интеллектуальное и духовно-нравственное развитие и подготовка школьников для продолжения образования в военных и профильных вузах.
Юнармейцы, как известно, носят современную форму: яркие красные береты и футболки, а также толстовки, брюки и высокие ботинки-берцы песочного цвета. Члены движения имеют свою атрибутику и знаки различия. На обязательном значке юнармейца изображен орел и звезда Минобороны РФ. 15 сентября юнармейцы побывали на творческом вечере известного писателя, активного участника вооруженных столкновений на юго-востоке Украины Захара Прилепина.
Накануне, 15 сентября, в третьей уфимской гимназии прошел первый урок в рамках проекта «Школа Юнармии». Его посетили депутат Горсовета от КПРФ Юлия Романчева и руководитель и разработчик программы «Школы Юнармии» Рамиль Ганиев.
Второклассникам рассказали об основах биохимии и показали несколько примеров. На уроке школьникам подарили микроскоп и учебную литературу.
- Наша программа разработана совместно с ассоциацией выпускников УГНТУ. Она направлена на интеллектуальное развитие подрастающего поколения. Мы готовим детей к тому, что химия в будущем будет сильно отличаться от того, что есть сейчас. Все большую значимость, как и во всех других сферах, будут иметь цифровые технологии. Именно поэтому «Школа Юнармии» будет актуальным и интересным для ребят проектом. В будущем планируется проведение уроков по робототехнике, предметы «Юный электрик», «Военно-техническое машиностроение», - говорят разработчики.
Отмечается, что в уфимском проекте уже принимают участие 450 ребят от 8 до 18 лет. В целом же по стране в нем принимает участие около 12 тысяч школьников.
Известно, что юнармейцы получат широкий доступ к инфраструктуре Вооруженных сил, а также учебно-материальной базе ЦСКА и ДОСААФ, ездят в лагеря и на сборы, участвуют в культурных, спортивных и военно-патриотических акциях.
Родители школьников, как стало известно Медиакорсети, разделились на два лагеря. Среди плюсов называют добавочные баллы ЕГЭ (к примеру, книжка волонтера, участника Юнармии, якобы дает прибавку баллов), дополнительные льготы при поступлении в ВУЗы. Другим же идея массового внедрения школьников в Юнармию вызывает сомнения.
- Мой сын ещё две недели назад ходил в детский сад, а сейчас ему предлагают вступить в Юнармию. Я считаю, что в начальной школе ребёнок должен сосредоточиться на учебе. Что такое патриотизм я объясню дома! Я против! – пишет мама одного из школьников в родительском чате.
- Нам только шесть лет. Почему тогда берут с шести, если пишут с 11?
- Я против. Только если ребёнок сам подойдёт и скажет, что он хочет вступить, зачем ему это и чем он собирается там заниматься. Не думаю, что он осознанно может ответить на эти вопросы в первом классе.