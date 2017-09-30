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В Госдуме решили продлить заморозку накопительной части пенсии до 2020 года

30 сентября 2017, 10:06
Отметим, что в 2016 году заморозка формирования накопительной части пенсии была продлена до 2019 года включительно.

В Госдуму внесен законопроект о продлении заморозки накопительных пенсий до 2020 года, сообщает ИА Регнум. В правительстве предлагают продлить мораторий на направление страховых взносов на финансирование накопительной части пенсии.

«При формировании доходной части бюджета фонда учтено продление моратория до 2020 года на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии»,— говорится в документе.

В правительстве считают, что данная мера может сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 млрд рублей.

Как сообщает агентство, в настоящее время в минфине и ЦБ готовится проект пенсионной реформы.

Напомним, с начала этого года на выплату пенсий и ежемесячных денежных выплат Отделением Пенсионного фонда в Башкортостане 1,169 млн пенсионерам направлено более 145,2 млрд рублей.

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