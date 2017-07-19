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Вадим Болтыров: О пенсии надо задумываться со студенческих лет

19 июля 2017, 05:53
Фото: Кристина Дейнеко / Mkset.ru
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал, как накопить на достойную жизнь.

Вадим Болтыров рассказал Медиакорсети, как лучше накопить денег на достойную жизнь после выхода на пенсию.

- Меня как-то на лекции в вузе один студент спросил, как накопить на пенсию, чтобы к пенсионному возрасту у него было около 6-7 миллионов рублей, - сообщил Вадим Болтыров. – Мы подсчитали, и вот что получилось. Если, начиная со студенческого возраста, откладывать по две тысячи рублей ежемесячно под 10% годовых, то к моменту выхода на пенсию можно накопить 18 миллионов. То есть втрое превысить заданную цель. Так что о достойной жизни в старости студентам надо задумываться уже сейчас.

Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г.) и ООО «Компания БКС» (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000, выдана ФСФР 10.01.2001.

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