Вадим Болтыров: О пенсии надо задумываться со студенческих лет

- Меня как-то на лекции в вузе один студент спросил, как накопить на пенсию, чтобы к пенсионному возрасту у него было около 6-7 миллионов рублей, - сообщил Вадим Болтыров. – Мы подсчитали, и вот что получилось. Если, начиная со студенческого возраста, откладывать по две тысячи рублей ежемесячно под 10% годовых, то к моменту выхода на пенсию можно накопить 18 миллионов. То есть втрое превысить заданную цель. Так что о достойной жизни в старости студентам надо задумываться уже сейчас.