Пропавшего месяц назад 27-летнего жителя Башкирии нашли мертвым в Челнах

Пропавшего месяц 27-летнего Дмитрия Рязанова из Башкирии нашли мертвым в Челнах, сообщает портал vestikamaza. Родные искали молодого человека около месяца. Он ушел из дома в ночь с 7 на 8 августа в неизвестном направлении из своего дома в селе Месягутово Янаульского района республики. Его мобильный телефон был доступен до 16 августа. Но связаться с ним родным так и не удалось.