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Пропавшего месяц назад 27-летнего жителя Башкирии нашли мертвым в Челнах

30 сентября 2017, 10:53
Молодой человек ушел из дома в ночь с 7 на 8 августа.

Пропавшего месяц 27-летнего Дмитрия Рязанова из Башкирии нашли мертвым в Челнах, сообщает портал vestikamaza. Родные искали молодого человека около месяца. Он ушел из дома в ночь с 7 на 8 августа в неизвестном направлении из своего дома в селе Месягутово Янаульского района республики. Его мобильный телефон был доступен до 16 августа. Но связаться с ним родным так и не удалось.

Тело молодого человека нашли в Набережных Челнах. Похороны пройдут в родном селе, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

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