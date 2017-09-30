Мэрия Уфы: запланированный ремонт дорог выполнен на 80%

В городе продолжают наносить дорожную разметку на участках улично-дорожной сети, на которых завершен капитальный ремонт. Дорожная разметка появилась теперь на улице Бессонова, ранее построен новый участок ливневой канализации, установлены новые бордюры, выровнены люки колодцев.
В этом году на участке протяженностью 900 м от улицы Окружной до проспекта Октября уложены два слоя асфальтобетонного полотна, установлены новые гранитные бордюрные камни.
Напомним, ранее в Госкомитете по транспорту сообщали о том, что в 2017 году в перечне капитального ремонта в республике 467 км дорог, из которых 76 км – дороги Уфы. Всего будет отремонтировано около 1000 дорог.