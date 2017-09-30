mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мэрия Уфы: запланированный ремонт дорог выполнен на 80%

30 сентября 2017, 09:06
В пресс-службе администрации Уфы рассказали об итогах проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого запланированный ремонт дорог выполнен на 80%.

В городе продолжают наносить дорожную разметку на участках улично-дорожной сети, на которых завершен капитальный ремонт. Дорожная разметка появилась теперь на улице Бессонова, ранее построен новый участок ливневой канализации, установлены новые бордюры, выровнены люки колодцев.

В этом году на участке протяженностью 900 м от улицы Окружной до проспекта Октября уложены два слоя асфальтобетонного полотна, установлены новые гранитные бордюрные камни.

Напомним, ранее в Госкомитете по транспорту сообщали о том, что в 2017 году в перечне капитального ремонта в республике 467 км дорог, из которых 76 км – дороги Уфы. Всего будет отремонтировано около 1000 дорог.

Материалы по теме
В Башкирии нашли нарушения после ремонта дорог «Башкиравтодором»В мэрии Уфы рассказали о ремонте дорог в центре городаВ Уфе и Уфимском районе за два года будет отремонтировано 164 км дорог
#Новости#Надежда Валитова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48