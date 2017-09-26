В Уфе и Уфимском районе за два года будет отремонтировано 164 км дорог

В 2017-2018 годах в Уфе будет отремонтировано 32 улицы общей протяженностью 139 километров. Работы ведутся в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".
О планах по ремонту дорог в столице Башкирии рассказал сегодня на транспортном форуме в Уфе председатель госкомтранса региона Тимур Мухаметьянов. По его словам, также в городе планируется ликвидировать 41 участок концентрации ДТП.
В Уфимском районе за эти годы будут отремонтированы 25 километров дорог и ликвидировано 4 участка концентрации ДТП. Общий объем финансирования составит более 300 миллионов рублей.
- Благодаря федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" ремонт дорог значительно увеличился, - отметил Мухаметьянов. - В Уфе объем ремонта дорог увеличился практически вдвое.