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В Уфе и Уфимском районе за два года будет отремонтировано 164 км дорог

26 сентября 2017, 15:41
Работы будут проведены в рамках программы "Безопасные и качественные дороги".

В 2017-2018 годах в Уфе будет отремонтировано 32 улицы общей протяженностью 139 километров. Работы ведутся в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

О планах по ремонту дорог в столице Башкирии рассказал сегодня на транспортном форуме в Уфе председатель госкомтранса региона Тимур Мухаметьянов. По его словам, также в городе планируется ликвидировать 41 участок концентрации ДТП.

В Уфимском районе за эти годы будут отремонтированы 25 километров дорог и ликвидировано 4 участка концентрации ДТП. Общий объем финансирования составит более 300 миллионов рублей.

- Благодаря федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" ремонт дорог значительно увеличился, - отметил Мухаметьянов. - В Уфе объем ремонта дорог увеличился практически вдвое.

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#Новости#Наталья Кузнецова#Экономика
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